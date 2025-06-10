Отпечатки пальцев 70 цыган внесли в базу МВД в Волгограде: рейд в Верхней Ельшанке





В Волгограде у семи десятков цыган сняли отпечатки пальцев во время очередного рейда, еще 30 представителям вольного народа правоохранители вручили повестки в военкомат для постановки на воинский учет. Как сообщает ИА «Высота 102», рейд прошел 10 июня в поселке Верхняя Ельшанка Советского района.





В проверочных мероприятиях, сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области, приняли участие сотрудники Главка и УМВД России по Волгограду при силовой поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии.

– Проведена проверка граждан на причастность к ранее совершенным преступлениям, нахождения в розыске, соблюдение законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, законность проживания, надлежащее исполнение обязанностей по воспитанию малолетних детей, а также выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным подключением к линиям электропередач и безучётному потреблению электроэнергии и газоснабжения, уклонению от постановки на воинский учет, – уточнили в пресс-службе волгоградской полиции.





Кроме того, установили полицейские, проживающие в поселке цыгане в большинстве своем незаконно потребляли электроэнергию. Прибывшие на место энергетики отрезали цыганские дома от света. также установлены факты самовольного строительства домов представителями народа.

– 31 гражданину вручены повестки о явке в военный комиссариат. Свыше 70 граждан дактилоскопированы, сведения о них внесены в информационные базы МВД. Проведение оперативно-профилактических мероприятий будет продолжено, – заявляют в волгоградском управлении МВД России.









Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области