Общество

В Волгограде станцию СТ избавят от «лошадиного» названия

Общество 11.06.2025 08:00
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11.06.2025 08:00


В Волгограде восстановят надпись на фасаде одной из входных групп станции скоростного трамвая «Площадь Ленина». Как сообщает ИА «Высота 102», на отвалившуюся букву «п» обратили внимание горожане. Волгоградцы с юмором отметили, что теперь название станции больше похоже на обозначение известного животного. 

В АО «ЭлектроТранспорт Плюс» V102.RU пояснили, что повреждение надписи было выявлено  в ходе регулярного осмотра станции сотрудниками. В ближайшее время потерявшуюся букву «п» пообещали вернуть на место. 

Фото Короче, Волгоград t.me

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