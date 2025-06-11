В Волгограде станцию СТ избавят от «лошадиного» названия

В Волгограде восстановят надпись на фасаде одной из входных групп станции скоростного трамвая «Площадь Ленина». Как сообщает ИА «Высота 102», на отвалившуюся букву «п» обратили внимание горожане. Волгоградцы с юмором отметили, что теперь название станции больше похоже на обозначение известного животного.
В АО «ЭлектроТранспорт Плюс» V102.RU пояснили, что повреждение надписи было выявлено в ходе регулярного осмотра станции сотрудниками. В ближайшее время потерявшуюся букву «п» пообещали вернуть на место.
Фото Короче, Волгоград t.me