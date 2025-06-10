



В Волгоградской области 10 июня на территориях двух районов – Городищенского и Иловлинского – прошли очередные рейды по контролю за соблюдением иностранцами трудового и миграционного законодательства. Как сообщает ИА «Высота 102», в проверочных мероприятиях принимали участие сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области и регионального управления ФСБ. Нелегальных мигрантов искали, в том числе, с использованием беспилотной техники.





– В ходе рейда правоохранители проверили законность осуществления трудовой деятельности и нахождения на территории Российской Федерации иностранных граждан. Особое внимание уделялось соблюдению правил регистрации, наличию необходимых разрешительных документов, а также выполнению требований по трудовой деятельности в соответствии с законодательством, – сообщили информагентству в ГУ МВД России по региону. – Проверки с задействованием беспилотных воздушных судов проведены в тепличных хозяйствах – по местам работы иностранных граждан и в дачных товариществах.





В рейде задействовали 10 июня и сотрудников Госавтоинспекции – они осуществляли контроль за соблюдением правил дорожного движения и транспортной безопасности при передвижении иностранных граждан, а также проверяли наличие у них соответствующих документов.





– По результатам проверок 26 иностранцев доставлены в подразделение полиции. По выявленным нарушениям в отношении иностранных граждан и принимающих сторон будут приняты меры реагирования, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Полицейские напоминают гражданам и работодателям о необходимости строгого соблюдения требований миграционного законодательства РФ.









Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области