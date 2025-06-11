Дома цыганского поселка в Волгограде отключили от левых врезок

Три дома в цыганском поселке на Верхней Ельшанке накануне, 10 июня, были отключены от газа за самовольное подключение к сети. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, также более десятка домой остались без энергоресурсов в связи с систематической неуплатой коммунальных услуг.
В связи с выявленными фактами несанкционированного подключения к сетям сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку.
Напомним, накануне в цыганском поселке был проведен рейд по выявлению лиц, причастных к ранее совершенным преступлениям и находящихся в розыске. Также проверка касалась соблюдения законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, законности проживания, надлежащего исполнение обязанностей по воспитанию малолетних детей, а также выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным подключением к линиям электропередач и безучётному потреблению электроэнергии и газоснабжения, уклонения от постановки на воинский учет.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области