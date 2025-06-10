Движение пригородных поездов изменят в День России в Волгограде





Расписание пригородных поездов в Волгоградской области изменится в связи с празднованием Дня России. Как сообщили V102.RU в ПривЖД, 12 и 13 июня движение будет организовано по расписанию выходного дня.

На маршруты Тракторная Пассажирская – Канальная, Канальная – Волгоград-1 будут назначены дополнительные рейсы.

Некоторые рейсы пригородных поездов по маршрутам Чернышков – Морозовская (и обратно), Волгоград-1 – Ложки, Волгоград-1 – Петров Вал (и обратно), Арчеда – Алексиково (и обратно), Алексиково – Урюпино (и обратно) будут перенесены на другие даты.

Также 11 и 12 июня отменяются рейсы сообщением Волгоград-1 – Кривомузгинский.