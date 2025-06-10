Что это было? В Волжском байкер совершил сальто, чтобы уйти от лобового ДТП





Момент аварии с участием мотоциклиста в городе Волжском Волгоградской области записали камеры уличного видеонаблюдения. Как сообщает V102.RU, ДТП произошло накануне на проспекте Ленина.

На записи видно, что мотоцикл движется прямо, а в это время со второстепенной дороги на проспект выезжает автомобиль, который фактически становится препятствием для мотоциклиста. Судя по всему, оценив ситуацию, водитель двухколесного транспортного средства попытался уйти от лобового удара и слетел с мотоцикла.

Примечательно, что водитель легковушки, которая совершала поворот, спокойно выполнил маневр и уехал в дальние дали.

По данным ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в 18:50 напротив дома №232А по проспекту Ленина. Отмечается, что водитель мотоцикла BMW не справился с управлением и совершил опрокидывание. Его госпитализировали.

Видео, фото: POWERNET