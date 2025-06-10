Общество

В Волгограде осудили пьяного лихача, погубившего пешехода на ул. Еременко

Общество 10.06.2025 11:48
0
10.06.2025 11:48


В Краснооктябрьском районе Волгограда суд поставил точку в разбирательстве о смертельном ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», 2 января, в самый разгар новогодних праздников на ул. Еременко иномарка сбила пешехода, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

- Водитель автомобиля «Kia Rio», 32-летний Роман С., двигавшийся в состоянии алкогольного опьянения, подъезжал к регулируемому пешеходному переходу. Хотя светофор давал зеленый сигнал пешеходам, мужчина проигнорировал право преимущества человека, уже находящегося на дороге, и совершил наезд на пешехода. Вследствие столкновения пострадавший получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и мгновенно скончался на месте аварии, - рассказали журналистам в пресс-службе Краснооктябрьского районного суда.

Отметим, во время заседания мужчина вину в содеянном признал. Решением суда мужчина приговорён к лишению свободы на 6 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также лихачу запрещено садиться за руль автомобиля в течение 2 лет и 6 месяцев. Кроме того, в пользу родственников погибшего он должен выплатить 1 млн рублей. Приговор может быть обжалован.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.06.2025 11:34
Общество 10.06.2025 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2025 11:12
Общество 10.06.2025 11:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.06.2025 11:11
Общество 10.06.2025 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2025 10:57
Общество 10.06.2025 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2025 10:21
Общество 10.06.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2025 09:08
Общество 10.06.2025 09:08
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2025 08:54
Общество 10.06.2025 08:54
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2025 08:21
Общество 10.06.2025 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2025 07:54
Общество 10.06.2025 07:54
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2025 06:26
Общество 10.06.2025 06:26
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 20:43
Общество 09.06.2025 20:43
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 20:16
Общество 09.06.2025 20:16
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 18:51
Общество 09.06.2025 18:51
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 18:09
Общество 09.06.2025 18:09
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2025 17:46
Общество 09.06.2025 17:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:48
В Волгограде осудили пьяного лихача, погубившего пешехода на ул. ЕременкоСмотреть фотографии
11:34
Будущие металлурги подтвердили свои навыки на демонстрационном экзаменеСмотреть фотографии
11:34
В Камышине с 15 июня официально стартует купальный сезонСмотреть фотографии
11:12
Впервые за 37 лет: в Волгограде реконструируют теплосети на улице ЗеленодольскойСмотреть фотографии
11:11
«Почта России» перейдет на особый график работы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде Центральный район возглавил Роман ИвановСмотреть фотографии
10:31
В России отменили повышенные пошлины на лечебное питание для диабетиков и онкобольныхСмотреть фотографии
10:21
В Волгоградской области до конца года отремонтируют 58 школСмотреть фотографии
10:11
Сады Придонья представили авторские вкусы и привлекли удачу на Gastreet - 2025Смотреть фотографии
10:07
В Волгограде рейсовый автобус попал в массовое ДТП на ул. ШурухинаСмотреть фотографии
09:41
«Зерно не пострадало»: КАМАЗ с пшеницей вспыхнул на пути в ВолгоградСмотреть фотографии
09:28
Энергетики обеспечили электроснабжением более 700 новых волгоградских потребителейСмотреть фотографии
09:08
В Волжском ГАИ вычислила шестерых водителей, устроивших «парад» большегрузовСмотреть фотографииCмотреть видео
08:54
Туристы из Волгограда застряли в АнтальеСмотреть фотографии
08:36
В Волгограде задержали приезжего за стрельбу из машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:21
Число зараженных клещами волгоградцев выросло до пятиСмотреть фотографии
07:54
Клубничную Луну увидят волгоградцы 11 июняСмотреть фотографии
06:26
29-летней волгоградке через суд купили лекарство за 250 тысячСмотреть фотографии
21:48
«Горела и взрывалась»: в ЖК Волгограда на глазах жильцов дотла выгорела машинаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:13
Волгоградские пляжные гандболистки одержали 10 побед на старте чемпионата РФСмотреть фотографии
20:43
В Волгограде обновили оргкомитет молодежного фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
20:16
Раскалимся до предела? Гидрометцентр увидел опасность в волгоградской погодеСмотреть фотографии
19:55
Студенток ВолгГМУ депортируют из России после кражи в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:19
«На нем уже была кровь»: сбежавший в Волгоградской области контрактник отсидел 9 лет за тяжкие преступленияСмотреть фотографии
18:51
Двоих уклонистов от службы лишили гражданства в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:09
Волгоградцы потратили на 6 видов платных услуг 64 млрд рублейСмотреть фотографии
17:46
Волгоградца арестовали за пьяную езду без прав на электровелосипедеСмотреть фотографии
16:49
«Холодильники потекли, а продукты протухли»: в Волгограде МКД на пр. Ленина спасают от блэкаутаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:44
Бочаров обсудил с руководством силового блока готовность реагировать на угрозыСмотреть фотографии
16:38
Потравили комаров и чистят дно: в четырех районах Волгограда готовят к открытию пляжиСмотреть фотографии
 