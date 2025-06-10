В Волгограде осудили пьяного лихача, погубившего пешехода на ул. Еременко





В Краснооктябрьском районе Волгограда суд поставил точку в разбирательстве о смертельном ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», 2 января, в самый разгар новогодних праздников на ул. Еременко иномарка сбила пешехода, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

- Водитель автомобиля «Kia Rio», 32-летний Роман С., двигавшийся в состоянии алкогольного опьянения, подъезжал к регулируемому пешеходному переходу. Хотя светофор давал зеленый сигнал пешеходам, мужчина проигнорировал право преимущества человека, уже находящегося на дороге, и совершил наезд на пешехода. Вследствие столкновения пострадавший получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и мгновенно скончался на месте аварии, - рассказали журналистам в пресс-службе Краснооктябрьского районного суда.

Отметим, во время заседания мужчина вину в содеянном признал. Решением суда мужчина приговорён к лишению свободы на 6 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также лихачу запрещено садиться за руль автомобиля в течение 2 лет и 6 месяцев. Кроме того, в пользу родственников погибшего он должен выплатить 1 млн рублей. Приговор может быть обжалован.