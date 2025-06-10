Стабильная работа с нормированным графиком: в ИВЦ ЖКХ назвали свежие вакансии июня

Вакансии Волгограда 10.06.2025 13:30 Реклама
0
10.06.2025 13:30 Реклама
АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» расширяет свою команду и ищет специалистов, готовых к новым вызовам. Начать предлагается со стартовых позиций, но с дальнейшим ростом при желании участвовать в проектах компании.
На данный момент открыты для трудоустройства должности оператора колл-центра, специалиста по работе с населением, ведущего специалиста финансового отдела, специалиста по работе с договорами и водителя-экспедитора.
Есть и другие направления. Уточнить можно в отделе кадров АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по телефону: 8-927-504-78-04 или 8-987-644-62-76.
Своим сотрудникам компания гарантирует комфортный график, оформление по ТК РФ, полный соц. пакет и стабильную заработную плату.
Подробности по адресу: г. Волгоград, ул. Циолковского, 9А, отдел кадров, 3 этаж, кабинет №3.
Реклама. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ИНН 3445061691, erid: F7NfYUJCUneTRU6ieZxA
Волгоградцам рассказали, где можно заработать до 170 тыс. рублей09.07.2024 11:20
Вакансии Волгограда 09.07.2024 11:20
Аналитики: в Волгограде верхний «потолок» зарплатных предложений вырос на 20 тыс. рублей13.06.2024 14:29
Вакансии Волгограда 13.06.2024 14:29
В Волгограде уникальным программистам готовы платить четверть миллиона15.04.2024 08:49
Вакансии Волгограда 15.04.2024 08:49
Обещают кормить и платить: в Волгограде ищут сотрудников на 220 тысяч рублей07.12.2023 08:49
Вакансии Волгограда 07.12.2023 08:49