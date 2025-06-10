Стабильная работа с нормированным графиком: в ИВЦ ЖКХ назвали свежие вакансии июня









АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» расширяет свою команду и ищет специалистов, готовых к новым вызовам. Начать предлагается со стартовых позиций, но с дальнейшим ростом при желании участвовать в проектах компании.

На данный момент открыты для трудоустройства должности оператора колл-центра, специалиста по работе с населением, ведущего специалиста финансового отдела, специалиста по работе с договорами и водителя-экспедитора.

Есть и другие направления. Уточнить можно в отделе кадров АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по телефону: 8-927-504-78-04 или 8-987-644-62-76

Своим сотрудникам компания гарантирует комфортный график, оформление по ТК РФ, полный соц. пакет и стабильную заработную плату.

Подробности по адресу: г. Волгоград, ул. Циолковского, 9А, отдел кадров, 3 этаж, кабинет №3.

Реклама. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ИНН 3445061691, erid: F7NfYUJCUneTRU6ieZxA