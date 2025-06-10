



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области местные власти готовятся благоустроить братскую могилу. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновники выделили средства на обновление мемориала в посёлке Великий Октябрь.

Согласно проектно-сметной документации, здесь будут заменены три мраморные мемориальные доски с золочением текста, ограждение, тротуарная плитка. Также специалистам предстоит вырубить вязы и посадить вместо них 12 туй и 2 можжевельника. Для ухода за насаждениями должен быть оборудован поливочный водопровод. За сохранностью объекта будут следить две камеры видеонаблюдения – их установка отдельно прописана в документах.

Отметим, территория мемориала ранее благоустраивалась в 2010 году. Новые работы должны быть выполнены в сжатые сроки до 30 июня 2025 года. На эти цели из бюджета выделено 2,4 млн рублей. Подрядчика отберут по итогу открытого конкурса в течение ближайших недель.

Фото: проектно-сметная документация