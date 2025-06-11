



В Волгоградской области власти объявили о подготовке к новому этапу ремонта региональных дорог. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз чиновники планируют привести в нормативное состояние участки трасс в Ольховском и Руднянском районах.

На территории Ольховского района будет капитально отремонтирован участок дороги 18А-4 на Фролово протяжённостью 13,9 километра. Здесь специалистам предстоит демонтировать старый асфальт, укрепить выбоины щебнем, уложить новое асфальтовое покрытие, установить дорожные знаки и нанести разметку. Работы развернутся в границах 70-го и 84-го километров.

В Руднянском районе преобразится участок дороги «Рудня – Даниловка» протяжённостью 12 километров. Работы охватят не только проезжую часть, но и мосты через реку Терса и овраг Долгий. Здесь запланирован аналогичный объём работ. Будут демонтированы остатки старого покрытия и уложен новый асфальт, установлены знаки и нанесена разметка.

Отметим, обновление дороги в Руднянском районе обойдётся бюджету в 324,4 млн рублей, ещё 355,1 млн рублей выделено на капремонт магистрали в Ольховском районе. Подрядные организации будут отобраны по итогу открытых конкурсных процедур, которые завершатся к концу июня. Завершить обновление дорог подрядчику предстоит к сентябрю 2026 года.