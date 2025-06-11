Полковник полиции Полухин перешел из УМВД Волгограда в Главк региона





В Волгограде в руководящем составе городского Управления МВД России произошли кадровые изменения. Как сообщает ИА «Высота 102», пост начальника управления покинул полковник полиции Максим Полухин. В настоящее время временно исполняет обязанности начальника УМВД России по Волгограду полковник полиции Дмитрий Щекочихин.

Отметим, что официально о смене руководства городского управления не сообщалось. Между тем, в соответствующем разделе на официальном сайте волгоградского УМВД кадровые перестановки уже случились, а последнее упоминание Максима Полухина в качестве начальника управления датировано 5 июня – по случаю торжественных мероприятий, посвященных Дню образования российской полиции.





По данным ИА «Высота 102», должность начальника УМВД по городу Волгограду Максим Полухин оставил, уйдя на повышение в ГУ МВД России по Волгоградской области. Здесь полковник полиции занял пост заместителя начальника полиции по оперативной работе.

Напомним, что ранее пост замначальника полиции по оперативной работе занимал Руслан Тоймухамедов. В настоящее время последний находится под следствием в Ставрополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере. По версии следствия, Тоймухамедов оказался причастен к причинению ущерба краевому министерству в размере 2,3 млн рублей при организации бизнес-миссий в Туркменистан и Турцию, совершенному до назначения в Волгоградскую область.

Также добавим, что ближайшим руководителем Тоймухамедова в ГУ МВД России по Волгоградской области был замначальника главка – начальник полиции генерал-майор полиции Павел Михайлов. Последний был освобожден от должности указом Владимира Путина одновременно с Дмитрием Вельможко и Владиславом Струковым. Накануне на место Струкова Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев назначил полковника юстиции Сергея Радионова. Пост Михайлова пока остается свободным.