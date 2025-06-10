Волгоградка с клипом о героях попала в финал конкурса «Эхо войны»





Жительница Волгограда Екатерина Голубева прошла в финал конкурса Министерства образования «Эхо войны» с клипом, который сняла на Мамаевом кургане и посвятила героям Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. В скором времени волгоградка отправится в Брест, где на финальном этапе представит город-герой.





Слова песни «Белым голубем», которая и легла в основу клипа, 22-летняя Екатерина сочинила сама. Написание песен и стихотворений, признается она, – давнее увлечение.

– Песню «Белым голубем» я написала к 80-летию Победы, но она актуальна и для тех, кто сейчас находится на СВО, – говорит Екатерина. – Символично, что именно на Пасху я снимала клип на Мамаевом кургане. Очень хочу, чтобы эту песню услышали наши соотечественники, и мои строки вселили веру в тех, кто сейчас воюет за мирное небо.

Как уточняет волгоградка, в финальный тур конкурса «Эхо войны» Министерства образования отобрали 40 человек – по 10 лучших в каждой из четырех номинаций. Видео, которое снималось на Мамаевом кургане, вошло в десятку лучших в номинации «Живая летопись войны».

Видео: предоставлено Екатериной Голубевой