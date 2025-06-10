



Сегодня, 10 июня, участники специальной военной операции, которые в настоящее время находятся на передовой, прошли собеседование в рамках проекта «Сталинградский призыв». Как сообщает V102.RU, на площадке РАНХиГС военнослужащие рассказали по видеосвязи о том, как планируют развивать Волгоградскую область.

Отметим, что за несколько часов онлайн-собеседование по видеосвязи прошли порядка 11 бойцов, которые в настоящее время находятся в зоне спецоперации на различных направлениях. Участниками проекта стали не только волгоградцы, но и жители других регионов, планирующие после завершения службы приехать в Волгоград для проживания.





– Всех участников объединяет одно – желание изменить жизнь Волгоградского региона к лучшему. Есть представители, которые не проживают на территории области, но готовы переехать к нам со своей семьей и работать на благо волгоградцев. Особенно радует, что бойцы готовы приехать не только в областной центр, но и в муниципальные районы. По итогам собеседований остались приятные впечатления от большинства участников, – прокомментировал Сенатор РФ Сергей Горняков, который сегодня общался с бойцами.

Отметим, что многие участники «Сталинградского призыва», которые сейчас находятся на передовой и планируют в дальнейшем связать свою судьбу с развитием Волгоградской области, являются опытными специалистами в сфере медицины, сельского хозяйства, ЖКХ, строительства и в других сферах.





– Проект «Сталинградский призыв» является уникальнейшим событием не только для региона, но и для всей России, благодаря возможностям, которые предоставляются для участников СВО, находящихся непосредственно в зоне боевых действий. Как участники проекта, видя наших талантливых граждан, точно можем сказать, что мы спокойны за будущее нашей страны и региона, – подытожила руководитель исполкома Народного фронта в Волгоградской области Ирина Шарипова.

Напомним, что «Сталинградский призыв» – это региональный проект по формированию кадрового состава из числа участников СВО для органов государственной власти. Инициатором проекта выступил губернатор региона Андрей Бочаров – 2 февраля, в День 82-й годовщины Победы в Сталинградской битве, он объявил о старте программы.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», после двух этапов – анкетирования и написания эссе – в Волгоградской области 300 участников СВО прошли на третий, очный, этап. После майских праздников – с 12 мая – они принимают участие в очных интервью.

Фото: Андрей Поручаев / t.me