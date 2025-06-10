Впервые за 37 лет: в Волгограде реконструируют теплосети на улице Зеленодольской





В Волгограде продолжается активное обновление участков тепловых сетей. На данный момент в Тракторозаводском районе на улице Зеленодольской специалисты «Концессий теплоснабжения» меняют часть надземного трубопровода протяженностью 1100 метров. Как сообщили ИА «Высота 102» в ресурсоснабжающей организации, взамен старых труб, которые были уложены еще в 1988 году, монтируют новые.





– Трубы уже «одеты» в заводскую теплоизоляцию, что поможет сохранить температуру теплоносителя в системе. После завершения монтажных работ специалисты проведут гидравлические испытания нового трубопровода. При этом монтаж новых труб не повлиял на подачу ресурса абонентам – на время работ смонтирована временная линия, – пояснили в «Концессиях».





Отметим, что по обновляемому трубопроводу тепло будет поступать в жилые дома от котельной квартала 412, на которой завершается масштабный ремонт. Обновление котельной и тепловой сети улучшит теплоснабжение 12 многоэтажных домов и двух учебных заведений.