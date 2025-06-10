В Волгограде Центральный район возглавил Роман Иванов





10 июня в Волгограде продолжилась ротация управленческих кадров. Как сообщает ИА «Высота 102», решением главы города Роман Иванов возглавил администрацию Центрального района.

Роман Иванов с 2022 года занимал до последнего времени должность главы Ворошиловского района. Перед этим он успел поруководить администрацией Советского района, а также целым рядом частных предприятий. С 2017 по 2019 год был председателем правления АНО «Бессмертный Сталинград».

В ближайшее время исполнять обязанности главы Ворошиловского района будет Юрий Пеньков, ранее занимавший пост первого заместителя.

Напомним, череда кадровых перестановок в структурных подразделениях администрации Волгограда началась накануне. Тогда в мэрии объявили об уходе с должности руководителя администрации Центрального района Валерии Кроман. Чиновница со стажем назначена руководителем регионального Госжилнадзора, на место Сергея Сивоконя, который 4 июня занял руководящую должность в «Региональном расчетном центре».

Фото: администрация Волгограда