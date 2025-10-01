Общество

Росавиация ограничила приём и отправку самолётов в Волгограде

01.10.2025 05:39
1 октября в Волгограде был введён план «Ковёр». Росавиация запретила использовать местный аэропорт и близлежащее воздушное пространство гражданским самолётам.

- Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, — подчеркнул официальный представитель федерального агентства.

О запрете на приём и отправку самолётов воздушной гаванью было объявлено в 0:55. На текущий момент ограничения действуют уже пять часов.

Отметим, около полуночи мониторинговые Telegram-каналы сообщили о фиксации в воздушном пространстве Волгоградской области единичных БПЛА, движущихся со стороны ростовского направления. Аналогичные ограничение в аэропорту регионального центра вводились из-за атаки беспилотников накануне.

