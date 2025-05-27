



В Дубовском районе Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, включая троих детей. Как сообщает ИА «Высота 102», пятеро пострадавших – члены одной семьи, ехавшей на отдых в Краснодарский край.





По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло около 06.00 27 мая.

– По предварительным данным, на 610-м км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло ДТП с участием автомашин Peugeot и Chang Gang. Пострадали водитель Chang Gang, его пассажирка и три ребенка, а также водитель Peugeot. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Пострадавшим детям от 2 до 16 лет. По имеющимся сведениям, семья ехала в Анапу из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области