Происшествия

Ехали в Анапу: семья с тремя детьми из ЯНАО разбилась в ДТП под Волгоградом

Происшествия 27.05.2025 07:46
0
27.05.2025 07:46


В Дубовском районе Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, включая троих детей. Как сообщает ИА «Высота 102», пятеро пострадавших – члены одной семьи, ехавшей на отдых в Краснодарский край. 


По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло около 06.00 27 мая.

– По предварительным данным, на 610-м км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло ДТП с участием автомашин Peugeot и Chang Gang.  Пострадали водитель Chang Gang, его пассажирка и три ребенка, а также водитель Peugeot.  На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.


Пострадавшим детям от 2 до 16 лет. По имеющимся сведениям, семья ехала в Анапу из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
26.05.2025 20:52
Происшествия 26.05.2025 20:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2025 11:55
Происшествия 26.05.2025 11:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2025 10:49
Происшествия 26.05.2025 10:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2025 09:31
Происшествия 26.05.2025 09:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2025 09:23
Происшествия 26.05.2025 09:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2025 08:17
Происшествия 26.05.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2025 08:02
Происшествия 26.05.2025 08:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2025 17:10
Происшествия 25.05.2025 17:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2025 13:16
Происшествия 25.05.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2025 10:53
Происшествия 25.05.2025 10:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2025 10:08
Происшествия 25.05.2025 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2025 14:08
Происшествия 24.05.2025 14:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2025 11:59
Происшествия 24.05.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2025 08:30
Происшествия 24.05.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2025 06:20
Происшествия 24.05.2025 06:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:57
Волгоградцев удивила степень благосостояния семей с детьмиСмотреть фотографии
07:46
Ехали в Анапу: семья с тремя детьми из ЯНАО разбилась в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:16
Защитник волгоградского «Ротора» Дмитрий Прищепа сыграет против сборной РоссииСмотреть фотографии
21:40
Депутаты Волгоградской гордумы обобщили сведения о своих доходахСмотреть фотографии
21:09
Ученые РАН отнесли к необъяснимым объектам след «птицы» на СолнцеСмотреть фотографии
20:52
Жителей Котово потрясла гибель двух лебедят в браконьерской сетиСмотреть фотографии
20:36
Волгоградские пляжные гандболистки завоевали четыре медали на первенстве РФСмотреть фотографии
20:20
«Влад очень хочет встать»: волгоградцев просят помочь в реабилитации молодого мужчиныСмотреть фотографии
19:54
Последняя не устояла: проезд в маршрутке №159 Волжский-Волгоград подорожает до 100 рублейСмотреть фотографии
19:40
Жителям Котово предложили запастись водой из-за новой аварииСмотреть фотографии
19:13
Волгоградцу светит пятилетний срок за прописку мигрантовСмотреть фотографии
18:49
Волгоградский бизнес нахватал за 3 месяца кредитов на 56 млрдСмотреть фотографии
18:03
В Волгограде Дмитрий Свинов вручил награды отличившимся сотрудникам МВДСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде матери погибшего на СВО сотрудника суда передали наградуСмотреть фотографии
17:33
Под Волгоградом образовалась шестикилометровая пробка из-за ДТПСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде строители завершили витражное остекление ЦУМаСмотреть фотографии
17:13
Более 3 млн пользователей подписались на волгоградские госпабликиСмотреть фотографии
17:12
Новостройки Волгограда подорожали почти на треть относительно вторичного жильяСмотреть фотографии
16:34
Саратовскому олигарху и замглавы Котово продлили арест до конца летаСмотреть фотографии
16:32
Квестами, встречей с блогерами и пенной вечеринкой отметят День защиты детей в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:53
Водитель КАМАЗа раскошелится за сброс бетона у СНТ «Луч» в ГородищеСмотреть фотографии
15:46
В Волгограде за пять лет цены на «вторичку» выросли вдвоеСмотреть фотографии
15:42
Стройфирму принудили в Волгограде отдать работникам 4 млн рублейСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде ищут готовых мыть с шампунем автопарк мэрииСмотреть фотографии
15:09
Волгоградский экономист ответил на предложение олигарха отменить пенсии в РоссииСмотреть фотографии
14:35
Андрей Бочаров обсудил с Дмитрием Свиновым взаимодействие по линии МВДСмотреть фотографии
14:28
Без лишней драмы: смотрим, как Ангарский пережил первое рабочее утро без трамваевСмотреть фотографии
14:02
В России зарплаты бюджетников проиндексируют на 7,6%Смотреть фотографии
14:01
На Волгоград и область надвигается изнуряющая жара до +33 в тениСмотреть фотографии
13:51
Аквапарк «Акватория» в Волгограде открылсяСмотреть фотографии
 