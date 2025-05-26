Волгоградцу светит пятилетний срок за прописку мигрантов

В Волгограде полицейские выявили очередной факт фиктивной регистрации иностранных граждан. На этот раз, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, прописал уроженцев Узбекистана 48-летний житель Советского района.

– В своем дачном доме мужчина зарегистрировал четверых иностранцев. Однако поселять там их он не собирался, так как знал, что прибывшие будут проживать по месту работы на сельскохозяйственных угодьях, – сообщили в пресс-службе главка полиции. –Задержанный сотрудниками полиции мужчина сознался в содеянном.

В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

– Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет, – уточняют в волгоградской полиции.