



В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда пройдет масштабное празднование Дня защиты детей. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, 1 июня посетителей ждет обширная развлекательная программа.

Так, у главной сцены парка с 12:00 до 17:00 главные герои мультфильмов «Дракошия», «Тикабо», «Шушу магия» вместе с юными волгоградцами примут участие в квестах, эстафете, викторинах и мастер-классах. Тут же пройдут яркое шоу с фокусами, научное шоу и дискотека с мыльными пузырями. Главными хедлайнерами праздника станут блогеры Юлианна и Сергей Кузнецовы и Анна Виниченко, которые проведут мастер-классы и конкурсы.

Также с 12:00 до 20:00 на территории парка заработают интерактивные площадки волгоградских клубов и школ. Здесь можно будет научиться игре на барабанах, заняться нейрогимнастикой и весело провести время с аниматорами.

С 10:00 до 18:00 юных спортсменов в ЦПКиО будут ожидать веселые старты и тематические площадки. На них гости парка смогут создать голограммы с использованием органического стекла, постичь основы объемного рисования, собрать конструктор, напечатанный на 3D-принтере, научиться оказывать первую помощь, жонглировать. В это же время можно будет поиграть в настольные игры СССР.

1 июня в Центральном парке Волгограда будет работать и ярмарка – народные мастера представят вязаные игрушки, домашний сыр из Урюпинска, более 30 видов варенья, украшения и декор для дома собственного производства.