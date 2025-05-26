Происшествия

МЧС: короткое замыкание погубило гараж с машиной в Волгоградской области

Происшествия 26.05.2025 11:55
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26.05.2025 11:55


В ГУ МЧС по Волгоградской области рассказали подробности пожара, который накануне потушили в станице Алексеевская. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, сообщение о возгорании на территории частного домовладения поступило в 22-24 ч. 

Под общей кровлей горели по всей площади гараж размером 5х10 м., летняя кухня размером 3х5 м., а внутри гаража полыхал легковой автомобиль 2007 года выпуска. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки внутри гаража. К счастью, никто не пострадал.

Ранее, напомним, сообщалось, что станичник лишился части имущества в пожаре. 

Фото V102.RU (архив)

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