В ГУ МЧС по Волгоградской области рассказали подробности пожара, который накануне потушили в станице Алексеевская. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, сообщение о возгорании на территории частного домовладения поступило в 22-24 ч.

Под общей кровлей горели по всей площади гараж размером 5х10 м., летняя кухня размером 3х5 м., а внутри гаража полыхал легковой автомобиль 2007 года выпуска. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки внутри гаража. К счастью, никто не пострадал.

Ранее, напомним, сообщалось, что станичник лишился части имущества в пожаре.

Фото V102.RU (архив)