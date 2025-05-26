



Сегодня, 26 мая, два человека пострадали в результате столкновение двух автомобилей в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП случилось в 7:33 напротив дома № 116/50 по ул. Шурухина.

На двухполосной дороге столкнулись Range Rover и «Лада Веста». Последствия ДТП очевидцы сняли на видео. От удара «Лада» оказалась в кювете. Внедорожник премиум-класса остался на дороге. У него разбита передняя часть.





В результате столкновения пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. Их госпитализировали.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции, которые работают на месте происшествия.

Видео: Жесть Волгограда / t.me

Фото: ГУ МВД России по региону / Жесть Волгограда