Расследования

Под Волгоградом за гибель в ДТП 17-летней девушки осудили водителя-подростка

Расследования 22.05.2025 11:07
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22.05.2025 11:07


Кумылженский районный суд Волгоградской области вынес приговор подростку, который сел за руль маминой иномарки и совершил ДТП, в котором погибла его 17-летняя пассажирка. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, за содеянное несовершеннолетнему назначено 3 года лишения свободы в воспитательной колонии с лишением права управления транспортными средами на такой же срок.

Смертельное ДТП, напомним, произошло 12 октября 2024 года на автодороге недалеко от хутора Покручинский Кумылженского района. Водитель иномарки Skoda Yeti не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся. С места происшествия водитель скрылся. Пассажирка, которая получила травмы в ДТП, скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что иномаркой управлял 16-летний подросток, а погибшей пассажирке было 17 лет.

В ходе расследования этого происшествия было установлено, что подросток управлял машиной, которая принадлежит его матери. Прав у него не было. Вину несовершеннолетний признал частично.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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