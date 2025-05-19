Волгоградские приставы взыскали с участника СВО алименты





В Волгоградской области сотрудники Суровикинского районного отделения судебных приставов взыскали алименты с отбывавшего наказание в колонии местного жителя, подписавшего контракт с Минобороны. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, с мужчины в пользу совершеннолетней дочери была взыскана задолженность в размере 550 тысяч рублей.

Ранее мужчина не имел постоянной работы, вел аморальный образ жизни и злостно уклонялся от исполнения родительских обязанностей, в связи с чем неоднократно привлекался к административной ответственности. После лишения свободы с его заработной платы удерживались алименты, но основной долг все равно оставался непогашенным.

После совершеннолетия дочери должника судебным приставом было возбуждено новое исполнительное производство. Выяснилось, что мужчина подписал контракт с Министерством обороны РФ и убыл для прохождения службы в зону специальной военной операции.

После отправки постановления о взыскании с доходов необходимая сумма была отправлена в полном объеме вместе с исполнительским сбором.