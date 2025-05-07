Останки 188 защитников Сталинграда нашел отряд поисковиков-прокуроров

В Волгоградской области работники региональной прокуратуры в ходе поисковой Вахты памяти обнаружили останки 188 защитников Сталинграда, передает V102.RU со ссылкой на надзорное ведомство.

Раскопки проходили в районе хутора Новомаксимовский Суровикинского района Волгоградской области. Согласно архивным данным, здесь фашисты расстреляли порядка 350 военнопленных красноармейцев. Поисковикам удалось обнаружить в ходе раскопок один солдатский медальон, с помощью которого установили имя погибшего бойца.





- Им оказался уроженец д. Горка, Кондопожского района, Карело-Финской ССР Александр Тихонович Востряков, 1905 г.р. В канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радостную весть об обнаружении погибшего героя получила его внучка Полина Викторовна Букина (Вострякова), - рассказала старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Сотрудники прокуратуры принимают участие в Вахте памяти уже не первый год. В регионе в августе 2022 года был создан поисковый отряд имени прокурора Сталинградской области Степана Викторовича Бекедова, возглавлявшего прокуратуру региона в период Великой Отечественной войны. С момента основания этого отряда работниками прокуратуры обнаружены останки 469 бойцов.

Фото: прокуратуры Волгоградской области