7298 человек, проживающих в Волгоградской области, получили выплаты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении СФР, по 80 тыс. рублей выплатили 121 участникам и 17 инвалидам Великой Отечественной войны, 1660 вдовам (вдовцам), 573 несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей и 2910 гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда», «Жителю осажденного Севастополя».

Также отделение СФР по Волгоградской области перечислило выплаты в размере 556 тыс. рублей 2017 труженикам тыла. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны вместе с пенсией в апреле направили и ежегодную выплату в размере 10 тыс. рублей.