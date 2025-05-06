Общество

В Волгоградской области осталось 138 участников Великой Отечественной войны

Общество 06.05.2025 11:06
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06.05.2025 11:06


7298 человек, проживающих в Волгоградской области, получили выплаты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении СФР, по  80 тыс. рублей выплатили  121 участникам и 17 инвалидам Великой Отечественной войны, 1660 вдовам (вдовцам), 573 несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей и 2910 гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда», «Жителю осажденного Севастополя».

Также отделение СФР по Волгоградской области перечислило выплаты в размере 556 тыс. рублей 2017 труженикам тыла. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны вместе с пенсией в апреле направили и ежегодную выплату в размере 10 тыс. рублей. 

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