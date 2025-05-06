Впервые за 22 года волгоградцы лишились Skype

Мессенджер и сервис для видеозвонков Skype больше не доступен для волгоградцев. Как сообщает V102.RU, некогда популярный проект закрыт 5 мая по решению владельца. Microsoft просит пользователей перейти в Teams.

Skype был запущен в 2003 году и проработал 22 года. Мессенджер не выдержал конкуренции с другими сервисами и утратил свою популярность.





- Skype прекращает свою работу в мае 2025 года. Войдите в Microsoft Teams (бесплатная версия), используя свою учетную запись, - говорится в сообщении разработчиков.