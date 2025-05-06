Общество

Первый показ «Света Великой Победы» для широкой публики пройдет 7 мая

Общество 06.05.2025 10:37
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06.05.2025 10:37


В Волгограде 7 мая на Мамаевом кургане состоится первый показ лазерного шоу «Свет Великой Победы» для широкой публики. Как сообщает V102.RU, зрителей ждет обновленная программа, которая по масштабам превзойдет показы предыдущих лет. 

В рамках обновленного шоу у скульптуры «Стоять насмерть!» зрители увидят хронику Великой Отечественной войны. У входной группы мемориального комплекса возле тумб с землей городов-героев будут транслироваться тематические ролики «Города-герои» и «Города-герои глазами детей».

Первый показ 7 мая начнется в  21-00. Затем состоятся еще два показа – в 22-00 и 23-00.

Напомним, 28 апреля «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане увидели несколько сотне делегатов международного форума «Великое наследие – общее будущее». ИА «Высота 102» публиковало видео шоу.

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