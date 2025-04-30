Оперативная кража цветов в парке Волжского попала на видео

Администрация города Волжского просит помощи в поиске женщины, укравшей цветы с клумбы в сквере Александрова. Как сообщает V102.RU, кража растений попала на запись камеры видеонаблюдения.
Как пояснили в мэрии, кусты катарантуса, которые своровала волжанка, были посажены городскими коммунальными службами во время благоустройства аллеи. Уточняется, что кусты были похищены в тот же день, когда были высажена рабочими.
Узнавших на видеозаписи женщину просят обратиться по телефону: 42-13-83.
Видео: Жесть Волжский / t.me