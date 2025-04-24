Защита экс-генерала Попова обжалует приговор в суде





Осужденный за мошенничество генерал-майор Иван Попов обжалует приговор Тамбовского гарнизонного военного суда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС, об этом заявил после процесса его адвокат Сергей Буйновский.

Как ранее сообщалось информагентством, бывший командующий 58-й армией был приговорен к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, волгоградский генерал лишен воинского звания.

- Мы обязательно обжалуем обвинительный приговор в отношении Иван Ивановича Попова в апелляционной инстанции, так как считаем [приговор] незаконным и необоснованным. В течение всего судебного разбирательства, мы считаем, гособвинение так и не представило доказательств его вины, - передает слова защиты ТАСС.

Напомним, что мера пресечения генерал-майору была ужесточена 28 февраля по ходатайству военной прокуратуры. После этого Иван Попов обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. 9 апреля адвокат Попова сообщил, что арестованного генерала отправят на СВО, так как получено соответствующее согласие Минобороны РФ.

В 2023 году он организовывал оборону участков фронта в Запорожье. По версии следствия, офицер, исполняя служебный долг, похитил более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных властями.

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