В Волгограде рухнул кран: двоих спасают

В Волгограде сегодня, 20 ноября, рухнул башенный кран. Происшествие случилось в Дзержинском районе. По свидетельству очевидцев, тяжелая спецтехника придавила несколько припаркованных рядом автомобилей.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что кран упал на строительной площадке на пересечении улиц Каспийская и Двинская при разборе его конструкций.
- Произошло обрушение конструкций крана на припаркованные автомобили. По предварительной информации, пострадали 2 человека. К ликвидации последствий от МЧС России привлекались 1 единица техники, 4 человека личного состава, - говорится в сообщении ведомства.
По информации облздрава, врачи оказывают помощь двоим мужчинам – 42-х и 54-х лет.
- В настоящее время их доставляют в больницу №25. Состояние пострадавших уточняется, - пояснили в комитете здравоохранения.
Фото Волгоград №1 t.me