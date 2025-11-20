В Волгограде рухнул кран: двоих спасают

В Волгограде сегодня, 20 ноября, рухнул башенный кран. Происшествие случилось в Дзержинском районе. По свидетельству очевидцев, тяжелая спецтехника придавила несколько припаркованных рядом автомобилей.



В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что кран упал на строительной площадке на пересечении улиц Каспийская и Двинская при разборе его конструкций.



- Произошло обрушение конструкций крана на припаркованные автомобили. По предварительной информации, пострадали 2 человека. К ликвидации последствий от МЧС России привлекались 1 единица техники, 4 человека личного состава, - говорится в сообщении ведомства.



