Прозвучавший сигнал тревоги объяснили власти Волжского





Сегодня, 20 ноября, жители части микрорайонов Волжского услышали звуки тревоги. Волжане отмечали, что ни о каких учениях их не предупреждали.

В администрации городского округа Волгоградской области поспешили успокоить горожан.

- Сегодня проводилась плановая учебная тренировка по эвакуации персонала на территории трубного завода. Городская система оповещения не задействовалась, - пояснили в мэрии.



Сигналы тревоги, которые могли быть слышны вблизи завода, были частью учений. Угрозы для безопасности города нет, добавили в администрации.



Напомним, ранее сообщалось, что в Волжском на крупном предприятии химической отрасли 19 ноября прошли масштабные пожарно-тактические учения, направленные на повышение уровня готовности персонала к чрезвычайным ситуациям.



