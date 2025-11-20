Общество

Прозвучавший сигнал тревоги объяснили власти Волжского

Общество 20.11.2025 11:46
0
20.11.2025 11:46


Сегодня, 20 ноября, жители части микрорайонов Волжского услышали звуки тревоги. Волжане отмечали, что ни о каких учениях их не предупреждали.

В администрации городского округа Волгоградской области поспешили успокоить горожан.
- Сегодня проводилась плановая учебная тренировка по эвакуации персонала на территории трубного завода. Городская система оповещения не задействовалась, - пояснили в мэрии.

Сигналы тревоги, которые могли быть слышны вблизи завода, были частью учений. Угрозы для безопасности города нет, добавили в администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Волжском на крупном предприятии химической отрасли 19 ноября прошли масштабные пожарно-тактические учения, направленные на повышение уровня готовности персонала к чрезвычайным ситуациям.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.11.2025 13:39
Общество 20.11.2025 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2025 11:46
Общество 20.11.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2025 09:44
Общество 20.11.2025 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2025 09:42
Общество 20.11.2025 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2025 08:25
Общество 20.11.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2025 06:15
Общество 20.11.2025 06:15
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2025 06:01
Общество 20.11.2025 06:01
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 23:07
Общество 19.11.2025 23:07
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 21:29
Общество 19.11.2025 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 20:39
Общество 19.11.2025 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 19:58
Общество 19.11.2025 19:58
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 19:47
Общество 19.11.2025 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 19:39
Общество 19.11.2025 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 16:31
Общество 19.11.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 16:02
Общество 19.11.2025 16:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:46
Суд в Волгограде назначил дату и время для оглашения приговора водителю ПакуСмотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области добавят 4,1 млрд рублей на здравоохранениеСмотреть фотографии
12:59
В Волгоградской области в первом чтении принят трёхлетний бюджетСмотреть фотографии
12:51
Гособвинение просит 12 лет колонии для задавившего волгоградку ПакаСмотреть фотографии
11:58
Билайн начал продажи SIM-карт в сети магазинов «Всёсмарт»Смотреть фотографии
11:46
Прозвучавший сигнал тревоги объяснили власти ВолжскогоСмотреть фотографии
11:33
Задавивший волгоградку водитель Пак согласился выплатить до 1 млн рублей ее родственникамСмотреть фотографии
11:22
Под Волгоградом двое погибли после столкновения «Лады» с самосваломСмотреть фотографииCмотреть видео
11:13
Расчетный счет и управление доходами: что нужно знать бизнесу в 2025 годуСмотреть фотографии
10:59
Для владельцев яхт в Волгоградской области введут повышенный налогСмотреть фотографии
10:55
Суд в Волгограде готовится вынести приговор водителю BMW Александру ПакуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
Саратовец осуждён за попытку опустошить тайник с наркотикамиСмотреть фотографии
09:42
Андрей Бочаров поздравил Патриарха Кирилла с 79-летиемСмотреть фотографии
09:20
РПН предупредил волгоградцев об опасности зоонозовСмотреть фотографии
09:14
«Живой» гимн, танцы и жеребьёвка: в Волгограде прошла церемония открытия чемпионата РФ по сквошуСмотреть фотографии
08:47
Волгоградстат назвал тройку резко подорожавших продуктовСмотреть фотографии
08:25
КСП нашла нарушения в работе платных парковок ВолгоградаСмотреть фотографии
07:49
Экс-главу службы спасения Волгоградской области осудили за взяткиСмотреть фотографии
07:25
Счет на 3,8 млн рублей за отходы выставили жителю Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:49
В Волгограде снова подорожали бензин и дизельСмотреть фотографии
06:15
Угроза беспилотной опасности действовала в Волгоградской области 7 часовСмотреть фотографии
06:01
По указу Путина легендарный полк из Волгоградской области стал гвардейскимСмотреть фотографии
23:07
Воздушная угроза объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:29
Волгоградская область погрузится в туман вплоть до конца неделиСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде Музкомедию возглавил директор музыкальной школы Михаил ЛапинСмотреть фотографии
19:58
Надолго ли? В станице Кременской перед проверками заглохла майнинг-ферма экс-мэра ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:47
Звездный след: знаменитости, которые родились в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:39
На севере Волгоградской области очевидцы засняли первый снегСмотреть фотографииCмотреть видео
19:07
В Волжском пенсионер отдал мошенникам рекордные 40 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
18:12
Пожарные ликвидировали возгорание на линии СТ в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
 