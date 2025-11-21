Общество

Желтый уровень опасности объявлен в Волгоградской области до 24 ноября

21.11.2025 05:54
В ближайшие четыре дня Волгоградская область будет находиться во власти тумана. По данным Гидрометцентра РФ, желтый уровень погодной опасности сохранится в регионе до 24 ноября – туманы прогнозируют в некоторых районах.

При этом в Волгоградской области дневная температура воздуха по-прежнему остается высокой. Столбик термометра местами может подниматься до +14 градусов. В ближайшие три дня ночью также сохранятся плюсовые температуры. А сегодня, 21 ноября, в отдельных районах ожидается небольшой дождь.
 


Лента новостей

06:21
Выжившая жертва Богородского маньяка из Волгоградской области дала показания
05:54
Желтый уровень опасности объявлен в Волгоградской области до 24 ноября
23:58
Беспилотная опасность объявлена в Волгограде и области
21:23
В Волжском бизнесмен-животновод кинул инвесторов на 20 млн
20:51
Волгоградцу Паку вынесли приговор за убийство: что происходило на финальном процессе в суде
20:25
Иван Гель по второму кругу сел на скамью подсудимых
19:58
Выжившая жертва маньяка Артамошина находится в больнице в Волгоградской области
19:29
Генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов: «Задача-максимум на этот сезон - выход в РПЛ»
18:57
На берегу Торгуна в Волгоградской области школьники нашли аммонит возрастом в миллионы лет
18:20
В Волжском скончался сбитый на ул. Александрова студент
17:44
Фонд «Навстречу переменам» и T2 определили победителей конкурса «Навстречу импакт-стартапам 2025»
17:27
Падение крана в Волгограде: что известно к этому часу
16:23
«Синара-Девелопмент» открыла продажи квартир во втором доме ЖК «Крылья Качи»
16:20
В Волгограде рухнул кран: двоих спасают
16:08
В Волгограде изменено движение четырех трамваев
16:04
Mash: подрывник Серебряков из Урюпинска приговорён к 25 годам тюрьмы
15:53
В ИВЦ ЖКХ дали простое объяснение волгоградцам, как начисляется плата за отопление
15:43
Суд приговорил Александра Пака к 11 годам «строгача» за убийство волгоградки
15:12
В Волгограде попавшуюся на уловки мошенников молодую маму признали банкротом
14:14
В Волгограде дважды перекроют ж/д переезд в Городище
13:46
Суд в Волгограде назначил дату и время для оглашения приговора водителю Паку
13:39
В Волгоградской области добавят 4,1 млрд рублей на здравоохранение
12:59
В Волгоградской области в первом чтении принят трёхлетний бюджет
12:51
Гособвинение просит 12 лет колонии для задавившего волгоградку Пака
11:46
Прозвучавший сигнал тревоги объяснили власти Волжского
11:33
Задавивший волгоградку водитель Пак согласился выплатить до 1 млн рублей ее родственникам
11:22
Под Волгоградом двое погибли после столкновения «Лады» с самосвалом
11:13
Расчетный счет и управление доходами: что нужно знать бизнесу в 2025 году
10:59
Для владельцев яхт в Волгоградской области введут повышенный налог
10:55
Суд в Волгограде готовится вынести приговор водителю BMW Александру Паку
 