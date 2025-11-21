Желтый уровень опасности объявлен в Волгоградской области до 24 ноября

В ближайшие четыре дня Волгоградская область будет находиться во власти тумана. По данным Гидрометцентра РФ, желтый уровень погодной опасности сохранится в регионе до 24 ноября – туманы прогнозируют в некоторых районах.
При этом в Волгоградской области дневная температура воздуха по-прежнему остается высокой. Столбик термометра местами может подниматься до +14 градусов. В ближайшие три дня ночью также сохранятся плюсовые температуры. А сегодня, 21 ноября, в отдельных районах ожидается небольшой дождь.