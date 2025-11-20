В Волжском бизнесмен-животновод кинул инвесторов на 20 млн



В Волжском задержан 35-летний мужчина по подозрению в совершении мошенничества. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, предприниматель привлекал средства граждан под видом инвестиций в развитие животноводства.

С 2022 по 2024 годы 35-летний бизнесмен, действуя от своего имени и своей коммерческой организации, обещал инвесторам высокие проценты прибыли и полную безопасность их вложений. Для создания видимости реальной предпринимательской деятельности он размещал видео в интернете, демонстрируя принадлежащий ему скот.



По делу проходят 19 потерпевших, а сумма причиненного ущерба составила порядка 20 миллионов рублей. Задержанный заключен под стражу.







