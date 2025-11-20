Гособвинение просит 12 лет колонии для задавившего волгоградку Пака

Гособвинение запросило 12 лет колонии строго режима для 74-летнего водителя BMW Александра Пак, который обвиняется в убийстве многодетной матери путем наезда на нее на внедорожнике.

Как сообщает корр. ИА «Высота 102» из зала суда, квалификацию преступления подсудимому оставили без изменений - п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга). Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновного, мнения коллегии присяжных заседателей государственный обвинитель просила суд признать Пака виновным и назначить 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год.

Смягчающими обстоятельствами, как отмела прокурор, являются преклонный возраст Александра Пака, состояние здоровья, выплаты на погребение потерпевших и благотворительная деятельность.

Прокурор в качестве дополнительного наказания просила лишить подсудимого на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствам.

Также представитель гособвинения просила суд признать Пака фактическим владельцем автомобиля BMW X7 и конфисковать его в доход государства для последующего обеспечения исковых требований потерпевших.

Напомним, что потерпевшие просят взыскать с Пака 8 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за смерть их близкого человека.

Прения сторон по этому уголовному делу продолжаются. В настоящее время выступают защитники Александра Пака.



