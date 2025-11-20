Mash: подрывник Серебряков из Урюпинска приговорён к 25 годам тюрьмы





20 ноября в Москве Второй Западный окружной военный суд огласил приговор уроженцу Урюпинска Евгению Серебрякову*. Мужчина пытался подорвать по заданию СБУ офицера ГРУ Андрея Т. за обещание кураторов о вознаграждении в 10–20 тыс. долларов и убежище.

Напомним, 24 июля 2024 года террорист разместил изготовленное взрывное устройство под автомобилем военного, припаркованного в Москве на улице Синявинской. Однако в последний момент преступление сорвалось, после чего исполнитель пытался спрятаться от правосудия в Турции, где был задержан правоохранителями по запросу России.

Как ранее сообщала редакция, Серебряков обвинён следствием в приготовлении и совершении теракта, незаконном изготовлении и транспортировке взрывных устройств. Свою вину волгоградец признал. По совокупности гособвинение потребовало для подсудимого заключение под стражу на 28 лет.

Отметим, решением суда Евгений Серебряков* приговорён к 25 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Фото СК России