Общество

Mash: подрывник Серебряков из Урюпинска приговорён к 25 годам тюрьмы

Общество 20.11.2025 16:04
0
20.11.2025 16:04


20 ноября в Москве Второй Западный окружной военный суд огласил приговор уроженцу Урюпинска Евгению Серебрякову*. Мужчина пытался подорвать по заданию СБУ офицера ГРУ Андрея Т. за обещание кураторов о вознаграждении в 10–20 тыс. долларов и убежище.

Напомним, 24 июля 2024 года террорист разместил изготовленное взрывное устройство под автомобилем военного, припаркованного в Москве на улице Синявинской. Однако в последний момент преступление сорвалось, после чего исполнитель пытался спрятаться от правосудия в Турции, где был задержан правоохранителями по запросу России.

Как ранее сообщала редакция, Серебряков обвинён следствием в приготовлении и совершении теракта, незаконном изготовлении и транспортировке взрывных устройств. Свою вину волгоградец признал. По совокупности гособвинение потребовало для подсудимого заключение под стражу на 28 лет.

Отметим, решением суда Евгений Серебряков* приговорён к 25 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Фото СК России

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.11.2025 18:57
Общество 20.11.2025 18:57
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2025 16:04
Общество 20.11.2025 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2025 15:53
Общество 20.11.2025 15:53
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.11.2025 15:12
Общество 20.11.2025 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2025 14:14
Общество 20.11.2025 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2025 13:39
Общество 20.11.2025 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2025 11:46
Общество 20.11.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2025 09:44
Общество 20.11.2025 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2025 09:42
Общество 20.11.2025 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2025 08:25
Общество 20.11.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2025 06:15
Общество 20.11.2025 06:15
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2025 06:01
Общество 20.11.2025 06:01
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 23:07
Общество 19.11.2025 23:07
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 21:29
Общество 19.11.2025 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 20:39
Общество 19.11.2025 20:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:57
На берегу Торгуна в Волгоградской области школьники нашли аммонит возрастом в миллионы летСмотреть фотографии
18:20
В Волжском скончался сбитый на ул. Александрова студентСмотреть фотографии
17:44
Фонд «Навстречу переменам» и T2 определили победителей конкурса «Навстречу импакт-стартапам 2025»Смотреть фотографии
17:27
Падение крана в Волгограде: что известно к этому часуСмотреть фотографии
16:23
«Синара-Девелопмент» открыла продажи квартир во втором доме ЖК «Крылья Качи»Смотреть фотографии
16:20
В Волгограде рухнул кран: двоих спасаютСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде изменено движение четырех трамваевСмотреть фотографии
16:04
Mash: подрывник Серебряков из Урюпинска приговорён к 25 годам тюрьмыСмотреть фотографии
15:53
В ИВЦ ЖКХ дали простое объяснение волгоградцам, как начисляется плата за отоплениеСмотреть фотографии
15:43
Суд приговорил Александра Пака к 11 годам «строгача» за убийство волгоградкиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
В Волгограде попавшуюся на уловки мошенников молодую маму признали банкротомСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде дважды перекроют ж/д переезд в ГородищеСмотреть фотографии
13:46
Суд в Волгограде назначил дату и время для оглашения приговора водителю ПакуСмотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области добавят 4,1 млрд рублей на здравоохранениеСмотреть фотографии
12:59
В Волгоградской области в первом чтении принят трёхлетний бюджетСмотреть фотографии
12:51
Гособвинение просит 12 лет колонии для задавившего волгоградку ПакаСмотреть фотографии
11:46
Прозвучавший сигнал тревоги объяснили власти ВолжскогоСмотреть фотографии
11:33
Задавивший волгоградку водитель Пак согласился выплатить до 1 млн рублей ее родственникамСмотреть фотографии
11:22
Под Волгоградом двое погибли после столкновения «Лады» с самосваломСмотреть фотографииCмотреть видео
11:13
Расчетный счет и управление доходами: что нужно знать бизнесу в 2025 годуСмотреть фотографии
10:59
Для владельцев яхт в Волгоградской области введут повышенный налогСмотреть фотографии
10:55
Суд в Волгограде готовится вынести приговор водителю BMW Александру ПакуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
Саратовец осуждён за попытку опустошить тайник с наркотикамиСмотреть фотографии
09:42
Андрей Бочаров поздравил Патриарха Кирилла с 79-летиемСмотреть фотографии
09:20
РПН предупредил волгоградцев об опасности зоонозовСмотреть фотографии
09:14
«Живой» гимн, танцы и жеребьёвка: в Волгограде прошла церемония открытия чемпионата РФ по сквошуСмотреть фотографии
08:47
Волгоградстат назвал тройку резко подорожавших продуктовСмотреть фотографии
08:25
КСП нашла нарушения в работе платных парковок ВолгоградаСмотреть фотографии
07:49
Экс-главу службы спасения Волгоградской области осудили за взяткиСмотреть фотографии
07:25
Счет на 3,8 млн рублей за отходы выставили жителю Волгоградской областиСмотреть фотографии
 