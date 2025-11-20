В Волгоградском областном суде завершились прения сторон по обвинению 74-летнего водителя BMW Александра Пака в убийстве многодетной матери путем наезда на нее на внедорожнике. Приговор подсудимому будет оглашен сегодня, во второй половине дня, передает корр. ИА «Высота 102» из зала суда.

Неделю назад, напомним, присяжные-заседатели вынесли свой вердикт - признали Пака виновным и не заслуживающим снисхождения. На сегодняшнем заседании в процессе были заявлены дополнительные ходатайства, заданы уточняющие вопросы по материалам дела. На прениях все стороны с учетом вердикта присяжных озвучили свою позицию.

Прокурор Светлана Захарова, которая выступает на этом процессе гособвинителем, просила суд признать Пака виновным и назначить 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год.

- Необходимо квалифицировать содеянное подсудимым по пункту «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга), - сообщила гособвинитель.

Также прокурор просила суд признать Пака фактическим владельцем автомобиля BMW X7 и конфисковать его в доход государства для последующего обеспечения исковых требований потерпевших.

В свою очередь адвокат Денис Факеев отметил, что состава преступления, в котором обвиняют его подзащитного, не имеется. Он отметил, что прямого или косвенного умысла на совершение тяжкого преступления, которым является убийство, у Александра Пака не было. Защитник просил суд переквалифицировать дело на менее тяжкую статью, так все произошло по неосторожности.

Также защита высказалась против конфискации автомобиля, так как собственницей машины является дочь Пака. А ее отец просто пользовался машиной.

Александр Пак в последнем слове сообщил, что он себя виновным не признает.

- Ситуация такая, что говорить то больше не о чем. Кто мог - наврал, кто мог - сказал правду, - так начал свою речь подсудимый. - Одним словом все, что я говорил с самого начала следствия и до завершения судом присяжных я это повторил только что. То, что никаких умыслов, даже не знаю, как это назвать, чтобы вы поверили. Я даже думать не мог о том, что человека просто напросто взять и задавить. Это бред сивой кобылы, - сказал подсудимый.

Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 15:30 мск.