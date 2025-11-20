В Волжском скончался сбитый на ул. Александрова студент





В Волжском скончался 16-летний студент, попавший 10 ноября под колёса «Лады». Врачи 10 дней боролись за жизнь молодого человека, однако так и не смогли его спасти.

- Состояние пациента при поступлении было крайне тяжелым. Несмотря на усилия медиков, пациент скончался ночью, полученные травмы были несовместимы с жизнью, — подчеркнули в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, 10 ноября в 21:40 лихач, лишённый прав, сбил у дома № 18 «а» по ул. Александрова подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетний был госпитализирован. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, после гибели волжанина возбуждено уголовное дело на основании ч. 4 ст. 264 УК РФ. Виновнику грозит срок до 12 лет тюрьмы.

Фото: панорама сервиса "Яндекс Карты"