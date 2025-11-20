В Волгограде дважды перекроют ж/д переезд в Городище





В Волгограде перекроют железнодорожный переезд, соединяющий Дзержинский район с Городищем по ул. Краснополянской. Здесь запланированы ремонтно-путевые работы.

- В связи с ремонтом с 20:30 20 ноября до 2:30 21 ноября и с 20:30 21 ноября до 2:30 22 ноября будет временно закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 1062 км перегона «Разгуляевка – Пост 6 км», - уточнили в пресс-службе «ПривЖД».

Отметим, объезд автолюбители смогут осуществить по федеральной трассе Р-22 «Каспий», а также улицам Дорожников, Краснополянская, Центральная и Баррикадной в Городище.

Фото: ИА «Высота 102»