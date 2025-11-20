Падение крана в Волгограде: что известно к этому часу





20 ноября в Дзержинском районе Волгограда на ул. Двинской произошло обрушение строительного крана на автомобили. На месте работают экстренные и правоохранительные службы. По информации МЧС России, в настоящее время начался разбор завалов металла от рухнувшей подъёмной мачты.

- На пересечении ул. Каспийской и ул. Двинской на стройплощадке при разборе башенного крана произошло обрушение конструкций крана на припаркованные автомобили. По предварительной информации, пострадали 2 человека. К ликвидации последствий от МЧС России привлекались 1 единица техники, 4 человека личного состава, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В свою очередь в прокуратуре Волгоградской области уточнили, что с места происшествия госпитализированы 54-летний крановщик и 42-летний электрик. Надзорное ведомство вместе с полицией подключились к выяснению причин падения башенного крана. На месте находятся экипажи ГАИ и сотрудники МЧС, работу специалистов координирует прокурор района Кирилл Гольбрайх.

На время разбора упавших конструкций остановлено трамвайное движение. По данным диспетчерской, вагоны, работающие по маршруту №5, осуществляет движение в границах остановок Радомская ул. - Детский центр, по маршруту N°7 - в границах остановок ул. КИМ - Школа N°36, по маршрутам N°10 и N°12 в границах остановок Жилгородок - ул. Хорошева, а также Школа N°36 - Детский центр.

Из-за вынужденных корректировок схемы движения общественного транспорта власти приняли решение в вечерний час-пик усилить альтернативные транспортные маршруты.

- На троллейбусные маршруты №10 «Площадь Куйбышева – Жилгородок», №10а «Жилгородок – ул. Грамши» и №15а «Площадь Куйбышева – ул. Ессентукская» в общей сложности выведено 7 дополнительных единиц, а на маршрут №77 «Юбилейный – ТРК «Мармелад» - 3 дополнительных автобуса, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.

