Под Волгоградом двое погибли после столкновения «Лады» с самосвалом





19 ноября в Палласовке Волгоградской области произошло жуткое ДТП с участием легкового автомобиля и самосвала. Авария случилась после полудня на окраине райцентра. Последствия столкновения попали на видео.







- В 13:33 на 117 км. автодороги «Иловатка - Старая Полтавка - Гмелинка - Палласовка – Николаевск», произошло столкновение автомашин «Лада Гранта» и «Скания», - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, грузовик практически не получил повреждения, тогда как у «Лады» видны следы характерные для переворота. У машины оказалась размозжена крыша и выбиты стёкла.

Отметим, по информации правоохранителей пассажир легкового автомобиля получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте до приезда скорой помощи. О других пострадавших в полиции не сообщают. В настоящее время инспекторами устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области