74-летний водитель BMW Александр Пак, который обвиняется в убийстве многодетной матери в ходе дорожного конфликта, согласился выплатить не более 1 миллиона рублей ее родственникам. Как сообщает корр. ИА «Высота 102» из зала суда, потерпевшая сторона заявила в самом начале заседания иск к Паку на 8 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за гибель женщины.

Судья Дмитрий Туленков уточнил у Александра Пака, какую сумму он готов выплатить.

- В пределах миллиона - да. Всё! - ответил подсудимый.

Напомним, что в настоящее время в Волгоградском областном суде ожидается, что Александру Паку будет вынесен приговор на основании вердикта присяжных. 12 ноября присяжные-заседатели признали Пака виновным и не заслуживающим снисхождения. На сегодняшнем заседании присутствуют две дочери Александра Пака, а также его супруга и друзья. На финальный процесс пришли муж погибшей, ее мать и сестра.

Пак обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.