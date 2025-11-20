Расследования

Задавивший волгоградку водитель Пак согласился выплатить до 1 млн рублей ее родственникам

Расследования 20.11.2025 11:33
0
20.11.2025 11:33


74-летний водитель BMW Александр Пак, который обвиняется в убийстве многодетной матери в ходе дорожного конфликта, согласился выплатить не более 1 миллиона рублей ее родственникам. Как сообщает корр.  ИА «Высота 102» из зала суда, потерпевшая сторона заявила в самом начале заседания иск к Паку на 8 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за гибель женщины.

Судья Дмитрий Туленков уточнил у Александра Пака, какую сумму он готов выплатить.

- В пределах миллиона - да. Всё! - ответил подсудимый.

Напомним, что в настоящее время в Волгоградском областном суде ожидается, что Александру Паку будет вынесен приговор на основании вердикта присяжных. 12 ноября присяжные-заседатели признали Пака виновным и не заслуживающим снисхождения. На сегодняшнем заседании присутствуют две дочери Александра Пака, а также его супруга и друзья. На финальный процесс пришли муж погибшей, ее мать и сестра.

Пак обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
20.11.2025 13:46
Расследования 20.11.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2025 12:51
Расследования 20.11.2025 12:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2025 11:33
Расследования 20.11.2025 11:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2025 10:55
Расследования 20.11.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2025 19:07
Расследования 19.11.2025 19:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2025 17:53
Расследования 19.11.2025 17:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2025 17:01
Расследования 19.11.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2025 10:07
Расследования 19.11.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 21:36
Расследования 18.11.2025 21:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 20:44
Расследования 18.11.2025 20:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 17:25
Расследования 18.11.2025 17:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 16:25
Расследования 18.11.2025 16:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 14:06
Расследования 18.11.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 11:59
Расследования 18.11.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 10:39
Расследования 18.11.2025 10:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:46
Суд в Волгограде назначил дату и время для оглашения приговора водителю ПакуСмотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области добавят 4,1 млрд рублей на здравоохранениеСмотреть фотографии
12:59
В Волгоградской области в первом чтении принят трёхлетний бюджетСмотреть фотографии
12:51
Гособвинение просит 12 лет колонии для задавившего волгоградку ПакаСмотреть фотографии
11:58
Билайн начал продажи SIM-карт в сети магазинов «Всёсмарт»Смотреть фотографии
11:46
Прозвучавший сигнал тревоги объяснили власти ВолжскогоСмотреть фотографии
11:33
Задавивший волгоградку водитель Пак согласился выплатить до 1 млн рублей ее родственникамСмотреть фотографии
11:22
Под Волгоградом двое погибли после столкновения «Лады» с самосваломСмотреть фотографииCмотреть видео
11:13
Расчетный счет и управление доходами: что нужно знать бизнесу в 2025 годуСмотреть фотографии
10:59
Для владельцев яхт в Волгоградской области введут повышенный налогСмотреть фотографии
10:55
Суд в Волгограде готовится вынести приговор водителю BMW Александру ПакуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
Саратовец осуждён за попытку опустошить тайник с наркотикамиСмотреть фотографии
09:42
Андрей Бочаров поздравил Патриарха Кирилла с 79-летиемСмотреть фотографии
09:20
РПН предупредил волгоградцев об опасности зоонозовСмотреть фотографии
09:14
«Живой» гимн, танцы и жеребьёвка: в Волгограде прошла церемония открытия чемпионата РФ по сквошуСмотреть фотографии
08:47
Волгоградстат назвал тройку резко подорожавших продуктовСмотреть фотографии
08:25
КСП нашла нарушения в работе платных парковок ВолгоградаСмотреть фотографии
07:49
Экс-главу службы спасения Волгоградской области осудили за взяткиСмотреть фотографии
07:25
Счет на 3,8 млн рублей за отходы выставили жителю Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:49
В Волгограде снова подорожали бензин и дизельСмотреть фотографии
06:15
Угроза беспилотной опасности действовала в Волгоградской области 7 часовСмотреть фотографии
06:01
По указу Путина легендарный полк из Волгоградской области стал гвардейскимСмотреть фотографии
23:07
Воздушная угроза объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:29
Волгоградская область погрузится в туман вплоть до конца неделиСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде Музкомедию возглавил директор музыкальной школы Михаил ЛапинСмотреть фотографии
19:58
Надолго ли? В станице Кременской перед проверками заглохла майнинг-ферма экс-мэра ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:47
Звездный след: знаменитости, которые родились в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:39
На севере Волгоградской области очевидцы засняли первый снегСмотреть фотографииCмотреть видео
19:07
В Волжском пенсионер отдал мошенникам рекордные 40 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
18:12
Пожарные ликвидировали возгорание на линии СТ в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
 