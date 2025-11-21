



Богородский маньяк, убивший минимум двух девушек в Подмосковье, может избежать тюрьмы, если экспертиза признает его невменяемым.

По информации SHOT, Дмитрия Артамошина ждëт подробное обследование у психологов и психиатров.

Одна из выживших жертв маньяка – 19-летняя Анна из Волгоградской области рассказала, как познакомилась с мужчиной. Девушка откликнулась на объявление о поиске няне и приехала к нему домой. Сначала он произвел на нее приятное впечатление. Проблемы с психикой у него могли начаться после того, как от него ушла жена. Артамошин все время называл ее наркоманкой, однако затем сам стал заставлять Анну употреблять наркотики и начал ее бить. Девушке чудом удалось от него сбежать в Волгоградскую область. После очередного избиения она потеряла сознание на 8 часов, после чего из последних сил выбралась из западни. Ей понадобилось несколько месяцев на реабилитацию.



Напомним, Богородский маньяк, уже был судим в нулевых годах за угон автомобиля и воровство техники. Не исключается, что количество его жертв может увеличиться. Ранее было обнародовано видео, на котором Артомошин заставляет вести автомобиль своего 9-летнего сына. По некоторым данным, его сын также употреблял запрещенку по приказу отца.





