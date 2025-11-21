Расследования

Выжившая жертва Богородского маньяка из Волгоградской области дала показания

21.11.2025 06:21
0
21.11.2025 06:21


Богородский маньяк, убивший минимум двух девушек в Подмосковье, может избежать тюрьмы, если экспертиза признает его невменяемым.

По информации SHOT, Дмитрия Артамошина ждëт подробное обследование у психологов и психиатров.

Одна из выживших жертв маньяка – 19-летняя Анна из Волгоградской области рассказала, как познакомилась с мужчиной. Девушка откликнулась на объявление о поиске няне и приехала к нему домой. Сначала он произвел на нее приятное впечатление. Проблемы с психикой у него могли начаться после того, как от него ушла жена. Артамошин все время называл ее наркоманкой, однако затем сам стал заставлять Анну употреблять наркотики и начал ее бить. Девушке чудом удалось от него сбежать в Волгоградскую область. После очередного избиения она потеряла сознание на  8 часов, после чего из последних сил выбралась из западни.  Ей понадобилось несколько месяцев на реабилитацию.

Напомним, Богородский маньяк, уже был судим в нулевых годах за угон автомобиля и воровство техники. Не исключается, что количество его жертв может увеличиться. Ранее было обнародовано видео, на котором Артомошин заставляет вести автомобиль своего 9-летнего сына. По некоторым данным, его сын также употреблял запрещенку по приказу отца.


Комментарии
Лента новостей

08:57
ГИБДД предупредила об опасности на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:20
«Ротор» получил от ФНЛ более 8 млн призовыхСмотреть фотографии
08:16
Атаку ВСУ отбили в соседних с Волгоградской областяхСмотреть фотографии
07:50
Волгоградцы проспали 4-бальную магнитную бурюСмотреть фотографии
07:39
В Волгоградской области высадили почти 1 миллион деревьевСмотреть фотографии
07:05
Два самолета задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
06:49
В волгоградских ресторанах «прокрутились» 32 млрдСмотреть фотографии
06:46
Росавиация закрыла волгоградский аэропорт 21 ноябряСмотреть фотографии
06:21
Выжившая жертва Богородского маньяка из Волгоградской области дала показанияСмотреть фотографии
05:54
Желтый уровень опасности объявлен в Волгоградской области до 24 ноябряСмотреть фотографии
23:58
Беспилотная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:23
В Волжском бизнесмен-животновод кинул инвесторов на 20 млнСмотреть фотографии
20:51
Водителю BMW Паку вынесли приговор за убийство: что происходило на финальном процессе в судеСмотреть фотографии
20:25
Иван Гель по второму кругу сел на скамью подсудимыхСмотреть фотографии
19:58
Выжившая жертва маньяка Артамошина находится в больнице в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
Генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов: «Задача-максимум на этот сезон - выход в РПЛ»Смотреть фотографии
18:57
На берегу Торгуна в Волгоградской области школьники нашли аммонит возрастом в миллионы летСмотреть фотографии
18:20
В Волжском скончался сбитый на ул. Александрова студентСмотреть фотографии
17:44
Фонд «Навстречу переменам» и T2 определили победителей конкурса «Навстречу импакт-стартапам 2025»Смотреть фотографии
17:27
Падение крана в Волгограде: что известно к этому часуСмотреть фотографии
16:23
«Синара-Девелопмент» открыла продажи квартир во втором доме ЖК «Крылья Качи»Смотреть фотографии
16:20
В Волгограде рухнул кран: двоих спасаютСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде изменено движение четырех трамваевСмотреть фотографии
16:04
Mash: подрывник Серебряков из Урюпинска приговорён к 25 годам тюрьмыСмотреть фотографии
15:53
В ИВЦ ЖКХ дали простое объяснение волгоградцам, как начисляется плата за отоплениеСмотреть фотографии
15:43
Суд приговорил Александра Пака к 11 годам «строгача» за убийство волгоградкиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
В Волгограде попавшуюся на уловки мошенников молодую маму признали банкротомСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде дважды перекроют ж/д переезд в ГородищеСмотреть фотографии
13:46
Суд в Волгограде назначил дату и время для оглашения приговора водителю ПакуСмотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области добавят 4,1 млрд рублей на здравоохранениеСмотреть фотографии
 