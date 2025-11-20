В Волгограде попавшуюся на уловки мошенников молодую маму признали банкротом





Арбитражный суд Волгоградской области признал банкротом Анастасию Б., которая стала жертвой телефонных мошенников. По информации арбитража, женщина в 2022 году взяла кредит в банке на 405 тысячи рублей и до апреля 2024 года исправно вносила платежи. Однако она подверглась обману телефонного мошенника, который под предлогом перевода денег на безопасный счет сначала похитил у нее 200 тысяч, а затем убедил женщину оформить кредит еще почти на 600 тысяч.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако платить по двум кредитам по 30 тысяч рублей в месяц волгоградка не могла, так как находится в неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком в возрасте свыше полутора лет.



Поэтому женщина обратилась в суд с просьбой признать ее банкротом. По решению суда введена процедура реализации имущества волгоградки, ставшей жертвой мошенников.







