На берегу Торгуна в Волгоградской области школьники нашли аммонит возрастом в миллионы лет

Общество 20.11.2025 18:57
Необычная находка была сделана во время полевой экспедиции в Палласовском районе Волгоградской области под руководством ученого Асхата Мамаева, в которой приняли участие школьники из Палласовки и Саратова. Как рассказала ИА «Высота 102» Бибигуль, помощница кандидата биологических наук, научного сотрудника Саратовского филиала Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) Асхата Борисовича, экспедиция проходила в селе Савинка на берегу реки Торгун.


- Ребята под руководством Асхата Борисовича исследовали обитателей стариц (бывших русел реки) и самого Торгуна: вели наблюдения за птицами, насекомыми, изучали видовой состав прибрежной растительности. Эта работа является частью долгосрочного проекта по мониторингу экологического состояния малых рек региона, - пояснила собеседница.

Однако главная сенсация ждала участников десанта, когда один из юных исследователей, ученик 7-го класса, обратил внимание на необычный камень с четким спиральным узором. Показав находку Асхату Борисовичу, ребята с изумлением узнали, что держат в руках окаменелость возрастом в миллионы лет - аммонит.


 - Эта находка -  уникальное событие для ребят, - прокомментировал Мамаев Асхат Борисович. - Она буквально соединила в их руках две эпохи. С одной стороны, мы изучали современных обитателей этой же территории, а с другой - обнаружили свидетельство того, что здесь миллионы лет назад был древний океан Тетис.

Аммониты - это вымершие головоногие моллюски, древние родственники современных осьминогов и кальмаров. Они обитали в морях и океанах с девона по мел, то есть примерно от 66 до 400 миллионов лет назад.

Удивительную находку планируют передать в школьный музей или краеведческий кружок, где она станет самым ценным экспонатом.


Справка. Асхат Мамаев занимается популяризацией научных достижений, проводит бесплатные лекции в Волгоградской и Саратовской областях. Он родился в селе Савинка Волгоградской области, где жили его предки в нескольких поколениях. Его прапрапрадед в дореволюционные времена бесплатно учил грамоте детей из бедных семей. Асхат Мамаев претендует на одну из самых престижных премий в мире науки имени Вернадского.

Фото Асхата Мамаева

