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Улицы Волгограда утонули в цветущих вишне и абрикосе: нежный фоторепортаж ИА «Высота 102»

Общество 06.04.2025 12:09
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06.04.2025 12:09


Волгоград задышал весной. Началась она так стремительно, что сейчас уже и не скажешь - что было до нее? Фотограф ИА «Высота 102» прогулялся по цветущему городу, застав его улицы в их небывалой юности и свежести.


К ее приходу город готовился давно. Кажется, что жажда встречи была настолько сильна, что всю зиму природа то и дело пыталась сбросить лишние оковы, ожить и зазеленеть. На языке метеорологов все это называлось природной аномалией. Обыватели же просто пожимали плечами и считали подобный круговорот неуместной шуткой небесной канцелярии. В конце концов все формальности были соблюдены. И хотя в этом году границы между сезонами оказались практически невесомы, не заметить обновлений оказалось просто невозможно.



Пробегая по улицам, многие горожане с удивлением осматривались по сторонам, будто не признавая знакомые до каждой кочки места. Зеленые листья, выбившиеся цветы на ветвях вишни и абрикоса и усыпавшие газон "светляки"- одуванчики. Весна!


Правда, такое раннее цветение все еще удивляет глаз. Из-за весьма ощутимых подвижек и распускающиеся тюльпаны, и даже сирень стали новым символом апреля, а не мая.

- Сезонные процессы в нашем регионе сместились, и это факт. Сейчас можно ожидать раннего цветения большинства растений, а дальше всё будет зависеть от погоды. Ранняя весна может простимулировать их к вегетации и цветению. Но обилие пасмурных и холодных дней, возвратные заморозки замедлят рост зелени и приведут к осыпанию завязи и листвы диких растений, а, значит, к неурожаю, - рассказывает известный волгоградский биолог Николай Онистратенко. - Быстрая жаркая весна в свою очередь позволит проскочить все погодные фазы и рано "войти" в жаркое засушливое лето, что также может принести серьезные проблемы.



Скачки температур, новые сюрпризы погоды - все это будет позже. Пока же весна как порыв свежего ветра сдувает все лишнее и учит замечать жизнь в мелочах и деталях. Пускай и таких мимолетных.



Фото Геннадия Гуляева

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