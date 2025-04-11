Андрей Бочаров принял участие в совещании с Дмитрием Патрушевым





Андрей Бочаров 11 апреля принял участие в совещании с заместителем председателя правительства Дмитрием Патрушевым. Мероприятие, сообщает ИА «Высота 102», прошло в формате видеоконференцсвязи и было посвящено весенним полевым работам, состоянию озимых культур, а также господдержке аграриев в регионах.

Открывая совещание, Патрушев напомнил, что в 2025 году общая посевная площадь в России должна составить порядка 84 млн га, что на 1 млн га больше, чем годом ранее. Порядка 20 млн га находится под озимыми.

– Проведённая в апреле оценка показала, что более 93% посевов озимых зерновых находятся в нормальном состоянии, – подчеркнул Дмитрий Патрушев. – Это особенно значимо, учитывая крайне сложные погодные условия прошлого года. Под яровые в этом году планируется 55,8 млн га. В том числе почти на 600 тыс. га должны увеличиться посевы масличных культур. Прошу руководство субъектов обеспечить контроль за соблюдением прогнозной структуры посевных площадей. Это своего рода гарантия сбалансированного урожая. Весенняя посевная входит в активную фазу – в полях работают аграрии уже 42 субъектов. Опережающими темпами ведётся подкормка озимых. Яровыми засеяно почти 3 млн га.

Отметим, что в Волгоградской области из 3,3 млн га под урожай 2025 года чуть более 1,5 млн га составляет озимый клин. Состояние 97% растений на сегодня оценивается как хорошее и удовлетворительное. На системной основе проводятся подкормка и защитные мероприятия, а также боронование почв.

Стартовал в Волгоградском регионе и яровой сев. Ячмень, зернобобовые, пшеница, технические и кормовые культуры, овощи займут по прогнозу 1,7 млн га. Всем необходимым волгоградские аграрии обеспечены.

В ходе совещания Дмитрий Патрушев обсудил с участниками вопросы перехода на семена собственной селекции. В Волгоградской области за последние три года селекционеры региона зарегистрировали восемь новых сортов зерновых и зернобобовых культур, сортоиспытания проходят еще более 20 сельскохозяйственных культур.

Напомним, что вопросы проведения нового сельскохозяйственного сезона были рассмотрены на встрече губернатора Волгоградской области с аграриями 1 апреля 2025 года.

Фото: government.ru