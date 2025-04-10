В Волгоградской области 138 фронтовиков получили по 80 тысяч рублей

Расследования 10.04.2025 10:58
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10.04.2025 10:58
7298 жителей Волгоградской области получили юбилейные выплаты в честь празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в региональном отделении СФР, по 80 тысяч рублей перечислено 121 участнику и 17 инвалидам Великой Отечественной войны, 1660 вдовам (вдовцам), 573 несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей и 2910 гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда», «Жителю осажденного Севастополя».
Еще по 55 тысяч рублей получили 2017 тружеников тыла.
Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны вместе с пенсией в апреле региональное отделение СФР направило и ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей.
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