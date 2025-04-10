В Волгограде подлатают путепровод на Самарском разъезде за 4,6 млн рублей





В Волгограде продолжается стремительное преображение города перед майскими праздниками. Как сообщает ИА «Высота 102», вслед за массовым приобретением новых остановочных павильонов, озеленением центральных улиц и закупкой украшений, власти решили наконец обратить внимание и на путепровод 3-й Продольной магистрали на Самарском разъезде Дзержинского района.





Накануне мэрия объявила о поиске подрядчика, готового подлатать и подкрасить нижнюю часть мостового сооружения. Согласно проектно-сметной документации, специалистам предстоит произвести демонтаж наиболее повреждённых бетонных элементов с последующим их восстановлением и промазкой швов.

Обновить предстоит и колонны. Они должны быть очищены, после чего обработаны специальным раствором, защищающим от воздействия влаги. Вся обнажённая железная арматура должна быть также защищена от коррозии.





Впоследствии все восстановленные элементы будут прогрунтованы и тотально оштукатурены.

На эти цели из бюджета выделено 4,6 млн рублей. Исполнителя контракта определят 18 апреля. Работы должны быть выполнены в экстремально сжатые сроки – всего за две недели.

Напомним, ранее редакция сообщала о проведении в Волгограде международного форума «Великое наследие — общее будущее», который должны посетить президенты Владимир Путин, Александр Лукашенко, а также высокопоставленные делегации стран СНГ. Как ожидается, мероприятие состоится накануне празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в конце апреля.

Фото из архива ИА «Высота 102»