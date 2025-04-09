Жители микрорайона Керамический в Красноармейском районе Волгограда после каждого дождя обходят улицу имени композитора Танеева стороной. Как сообщили V102.RU волгоградцы, дорога из-за неработающих ливнёвок превращается в реку, которую можно преодолеть лишь на лодке или вплавь. Очередной потоп на этой улице произошел 8 апреля.





- Огромная лужа во всю дорогу. Вода везде - на проезжей части, на тротуарах, во дворе. Такое мы видим регулярно из-за того, что ливнёвки не работают. Обращались с этой проблемой в департамент городского хозяйства, в аппарат губернатора и к мастеру, который обслуживает дорогу. Они поясняют, что у них нет техники, чтобы прочистить ливнёвку. Из департамента нам ответ ещё не поступил. Очень хотелось дать этой проблеме огласку, так как мы, если честно, уже устали от этих потопов, - сообщили жители.





Волгоградцы вынуждены преодолевать такие реки как минимум дважды в день - чтобы утром добраться на работу, развести детей в садик или школу, а потом, чтобы попасть домой. Местные жители утверждают, что такой разлив они наблюдают после каждого более-менее сильного дождя, а высыхает такая лужа примерно в течение месяца.





Информагентство обратилось за комментарием в администрацию Волгограда. Как ответ будет получен, мы его обязательно опубликуем.

Фото и видео: читателей V102.RU