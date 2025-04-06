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«Забилась, бедная, во двор»: в Волгограде очевидцы засняли перепуганную самку фазана

Общество 06.04.2025 19:17
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06.04.2025 19:17

6 апреля в Центральном районе Волгограда очевидцы заметили самку сазана. Как сообщает ИА «Высота 102», птица испуганно металась по жилому массиву на ул. Хиросимы. Волгоградцы поспешили заснять гостью на камеру телефона.



- Забилась, бедная, во двор. Периодически то выбегая к дороге, то возвращаясь к многоэтажке. Как она попала сюда, непонятно, - рассказал журналистам очевидец произошедшего.

Отметим, в отличие от яркого «наряда» самца, самка фазана имеет специфический серый окрас и меньший размер. В Волгограде эти птицы традиционно обитают в парковой зоне на Мамаевом кургане. От данного места до ул. Хиросимы порядка 1 километра.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

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